Adıyaman Belediyesi, Çöp Konteynerlerinin Dezenfekte Ediyor

Adıyaman Belediyesi, kötü koku ve görüntüye sebep olan çöp konteynerlerini günlük olarak temizliyor.

Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde bulunan çöp konteynerlerinde oluşan kötü koku, zararlı böceklerin, bakterilerin önlenmesi için her gün özel dizayn edilmiş araçla dezenfekte edildiği bildirildi.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, günde

yaklaşık 100 konteyneri dezenfekte sistemi ile temizlediklerini dile getirerek, vatandaşlardan evsel atıklarını su sızdırmaz çöp poşetleri ile birlikte konteynerlere atmalarını istedi.