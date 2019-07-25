Adıyaman Belediyesi çocuklarını bırakmak zorunda kalan aileye destek

Adıyaman Belediyesi, geçtiğimiz günlerde bebeklerini cami avlusuna bırakmak zorunda kalan çaresiz ailenin destekçisi oldu.

Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) Sosyal İnceleme Komisyonu, geçtiğimiz günlerde çaresizlik nedeniyle anne ve babası tarafından cami avlusuna bırakılan böbrek hastası iki aylık bebeğin ailesine destek oldu.

2016 yılında başvurduğu Adıyaman Belediyesi'ne bağlı TOGEM'den o tarihten bu yana çeşitli destekler alan aileyi evinde ziyaret eden TOGEM Sosyal İnceleme Komisyonu üyeleri, ailenin sorunlarını dinleyip ihtiyaçlarını karşıladı.

Ziyaret sonunda bir değerlendirmede bulunan komisyon üyeleri, "İlimizde yaşanan bu üzücü olaya kayıtsız kalamazdık. 2016 yılından bu yana belediyemizden destek alan ailenin sorunlarını yerinde görmek için ziyarette bulunduk. Cami avlusuna bırakılan ve hasta olduğunu öğrendiğimiz iki aylık bebeklerine bakamayan ailemizin hem maddi, hem de manevi anlamda yanında olmak için girişimlerde bulunduk. Ciddi bir travma yaşayan ailemizin psikolojik destek alabilmesi için de belediyemizde görevli psikoloğumuzdan yardım istedik. İnşallah hem ailemizin sorunları bir an önce çözülür, hem de şu an hastanede yatan ve durumu ağır olan bebeğimiz şifa bulur" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA