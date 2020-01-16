Adıyaman Belediyesi, belediyeler kongresi ve sergisinde

16.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:14

Adıyaman Belediyesi, Akıllı Şehirler ve Belediyeler kongre ve sergisinde yerini aldı.



Etkinlikte stant açan Adıyaman Belediyesi yetkililerince, ziyaretçilere belediyenin projeleriyle ilgili bilgi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından akıllı şehirler ve belediyeler kongre ve sergisi düzenlendi. 15 Ocak çarşamba günü Ankara ATO Congresium'da gerçekleşen etkinliğin, 16 Ocak perşembe günü sona ereceği belirtildi.



Adıyaman Belediyesi de, akıllı şehirler ve belediyeler kongre ve sergisinde yerini aldı. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, etkinlikte, Adıyaman Belediyesi standını ziyaret eden konuklarla yakından ilgilendi. Başta milletvekilleri ve belediye başkanları olmak üzere, çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Adıyaman Belediyesi standında, çiğköfte ikramı da yapıldı. 31 ülkeden 110 yabancı misafirin katılım sağladığı programın, 2 gün süreceği belirtildi.



Adıyaman Belediyesinin böylesine önemli bir etkinlikte yer almasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Bu kongrede, akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor. Belediyelerin ulaşım, trafik, içme suyu, aydınlatma ve elektronik ödeme gibi hizmetlerde, akıllı dijital teknolojileri kullanarak, şehirlerin yönetimi ve vatandaşın hayatının kolaylaştırılması konusunda ne gibi çalışmalar yaptığı gözler önüne seriliyor. Biz de teknolojiyi yakından takip eden, yerinde ve doğru amaçlar için kullanan bir belediye olarak bu etkinlikte yerimizi aldık.



Cumhurbaşkanımızın önemini sık sık ifade ettiği bu konuya, bizler de gereken önemi gösteriyoruz. Belediyeler, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, girişimciler, firmalar ve dünyanın dört bir yanından uzmanları bir araya getiren bu etkinliği, herkesin ziyaret etmesini öneriyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA