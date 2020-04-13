Adıyaman Belediyesi 7 bin kitap dağıttı
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Adıyaman, Güncel

Adıyaman Belediyesi 7 bin kitap dağıttı

Korona virüsten korunma adına başlatılan 'Evde kal' kampanyasına destek veren Adıyaman Belediyesi, sosyal medya hesaplarını takip eden 3 bin kişiye 7 bin kitap hediye etti.

13.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:22
Adıyaman Belediyesi 7 bin kitap dağıttı

Korona virüsten korunma adına başlatılan 'Evde kal' kampanyasına destek veren Adıyaman Belediyesi, sosyal medya hesaplarını takip eden 3 bin kişiye 7 bin kitap hediye etti.

Resmi sosyal medya hesaplarından #EvdeKalOku hashtagiyle başlattığı kampanya çerçevesinde 'Evde kal' çağrısına uyan vatandaşların evlerine kitap servisi yapan Adıyaman Belediyesi, hediye kitapta rekor sayıya ulaştı. Kısa süre içerisinde yoğun talep gören kampanya sonunda 3 bin civarında vatandaşa 7 bin kitap dağıttıklarını söyleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kampanyaya gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Bakan Kılınç, "İnsanların daha çok kitap okumasını isteyerek, korona virüs dolayısıyla evlerinden çıkmamaları istenen hemşehrilerimiz için böyle bir kampanya başlatmanın uygun olacağını düşündük. Amacımız kriz ortamını fırsata çevirerek, vatandaşlarımızın evde kaldıkları bu zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlamaktı. Çok şükür bunu da başardığımızı düşünüyorum. İnşallah bu virüs salgını ortadan kalktıktan sonra da kitap okuma alışkanlıklarımız aynen devam eder" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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