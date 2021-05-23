Adıyaman Belediye Meclisinden Filistin'e destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman Belediye Meclisinden Filistin'e destek

Adıyaman Belediye Meclisinden Filistin'e destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü ve saldırıları kınanırken, Filistin halkına 100 bin TL'lik maddi destek kararı alındı.

Adıyaman Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü ve saldırıları kınanırken, Filistin halkına 100 bin TL'lik maddi destek kararı alındı.

Meclis üyelerinin oylarıyla alınan bu kararla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, karara imza atan tüm üyelere teşekkür etti.

Toplantıda Filistin'de yaşanan zulme de dikkat çeken Başkan Kılınç, terör devleti İsrail'i lanetleyerek, "Adıyaman Belediyesi olarak, terörist İsrail'in zulmü nedeniyle zor günler geçiren Filistinli kardeşlerimizin yarasına bir nebze olsun merhem olmak için meclisimiz tarafından 100 TL'lik yardım kararı alınmıştır. İnşallah yapacağımız bu yardımı en kısa sürede Diyanet Vakfı yoluyla kardeşlerimize ulaştıracağız. İsrail'in Filistin halkına yönelik Ramazan ayından bu yana sürdürdüğü zulüm karşısında her zaman Filistin Devletinin ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtiyor ve bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. İnşallah en kısa sürede bu terör devletinin eylemleri son bulacak ve Filistin halkı kendi öz topraklarında hür bir şekilde yaşamaya devam edecektir. Bu vesileyle İsrail'in saldırıları sonucunda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan Filistinli kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Belediye Meclisinden Filistin'e destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adıyaman Belediye Meclisinden Filistin'e destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 17:46:49. #1.16#

title