Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Kovid-19 aşısı yaptırdı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, doktor kimliği nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında CoronaVac aşısını oldu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde CoronaVac aşısı olan Başkan Kılınç, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın devam ettiği aşılama kampanyasına destek vermek için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşımızı yaptırdık. Tüm hemşerilerime de takvime uygun bir şekilde aşılarını yaptırmalarını öneriyorum. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül