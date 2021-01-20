Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Kovid-19 aşısı yaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Kovid-19 aşısı yaptırdı

20.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:41
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Kovid-19 aşısı yaptırdı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, doktor kimliği nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında CoronaVac aşısını oldu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, doktor kimliği nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında CoronaVac aşısını oldu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde CoronaVac aşısı olan Başkan Kılınç, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın devam ettiği aşılama kampanyasına destek vermek için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşımızı yaptırdık. Tüm hemşerilerime de takvime uygun bir şekilde aşılarını yaptırmalarını öneriyorum. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik İlham Aliyev Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Şener Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Okan Buruk Abdullah Avcı Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Ankara Hastane Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Kovid-19 aşısı yaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 14:47:31. #1.15#
title