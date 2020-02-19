Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA'yı ziyaret etti

19.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:58

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Anadolu Ajansı Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.

Kılınç, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın Türk ve dünya basınında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Adıyaman'da yapımı devam eden projeler hakkında da bilgi veren Kılınç, kent merkezindeki çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanıp kent halkının hizmetine sunulacağını söyledi.

Kaynak: AA