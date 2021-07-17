Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç ve AK Parti'li yöneticiler tütün üreticileriyle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç ve AK Parti'li yöneticiler tütün üreticileriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç ve AK Parti'li yöneticiler tütün üreticileriyle bir araya geldi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, tütüncü esnafıyla bir araya gelerek üreticilerin sorunlarını dinledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, tütüncü esnafıyla bir araya gelerek üreticilerin sorunlarını dinledi.

Tarihi Oturakçılar Pazarı'nda tütüncü esnafı ile bir araya gelen heyet, esnafların sorunlarını dinleyip kooperatifleşme konusunda bilgi alış verişinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tütün üreticilerinin her zaman yanında olduklarını ve sorunlarla mücadele edeceklerini söyledi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise esnaflarla bir araya gelip tütün konusunda istişareler yaptıklarını söyledi.

Tütünün Adıyaman'ın vazgeçilmez bir ürünü olduğunu belirten Dağtekin, "Burada üreticilerimizin dertlerini dinledik, notlarımızı aldık. Asıl olan Adıyaman ve Adıyaman'ın tütünüdür. Bizim halkımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Şunu da belirtmek isterim hiç kimse ekmeğimiz olan tütün üzerinden siyaset devşirmeye kalkışmasın, problem çözsün, sorun çözsün bunun ötesindeki hareketler bizim Adıyamanımızın huzurunu bozar." şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış da tütünün Adıyaman için önem arz ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika! AK Parti'den OHAL yetkilerinin kullanılma süresinde revize: Süre, 3 yıldan 1 yıla indirildi
Son Dakika! AK Parti'den OHAL yetkilerinin kullanılma süresinde revize: Süre, 3 yıldan 1 yıla indirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç ve AK Parti'li yöneticiler tütün üreticileriyle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 14:43:58. #1.14#

title