Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, öğrencilerle bir araya geldi - Haberler

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Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, öğrencilerle bir araya geldi

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, öğrencilerle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Kılınç, Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Gençlik Makamı" etkinliğinde, lise öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı.

Başkan Kılınç, burada yaptığı konuşmada, kenti yönetirken gençlerin fikirlerini, görüşlerini merkeze aldıklarını belirterek "Gençlere sonuna kadar açık olan bu makamda, gençlik sivil toplum kuruluşları, KYK, gençlik merkezleri gibi paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz ve gezi, kariyer günleri, sohbet, kitap tahlili gibi birçok etkinliği hayata geçireceğiz inşallah." diye konuştu.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman Temsilcisi Recep Tepe, okul yöneticileri, TÜGVA yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Süleyman Kılınç, Anadolu Lisesi, Adıyaman, TÜGVA, Güncel, Haberler

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