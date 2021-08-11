Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya 135 köyün muhtarı katıldı.

Toplantıda köylerin sorunları ve çözüm noktasında neler yapılabileceği konuşuldu.

Belediye Başkanı Kılınç burada yaptığı açıklamada, her ne kadar köylerin Adıyaman Belediyesinin görev sahası içerisinde yer almasa da gönülden bir oldukları için sorunları dinleyip ilgili makamlara iletmek istediklerini belirtti.

Toplantının sorunların çözümüne vesile olmasını temenni eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Malumunuz sorun denince şu sıralar ilk aklımıza gelen su oluyor. Şehir merkezinde etkisi ciddi şekilde hissedilen bu sorun için buradaki vatandaşlarımızdan tasarruf yapmalarını istedik. Sizden ricam aynı talebimizi köylerimizde de uygulamanız. Özellikle tarla sulamalarında uygulanan vahşi sulamanın önüne geçilmesi gerekiyor. Herkes elinden geleni yaparsa, gelecekte daha da artması beklenen su sorununun önüne bir nebze olsun geçmiş oluruz. Bunun dışında imkanlarımız dahilinde köylerimizin bir sorunu varsa bunu da çözmek için ilgili kurumlara iletme anlamında elimizden geleni yapacağız inşallah."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Videosuyla infial yaratan Saadat, Türkiye'de olduğu dönemde Afgan derneklerinin internet sitelerini yönetmiş
Videosuyla infial yaratan Saadat, Türkiye'de olduğu dönemde Afgan derneklerinin internet sitelerini yönetmiş
Türkiye'de 26 bin 597 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 26 bin 597 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Ziya Selçuk İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Şeyma Subaşı Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Merve Çoban Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 10:45:03. #1.16#

title