Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, LGS şampiyonlarını ödüllendirdi Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 500 tam puan alan Kerem Uçarer ile Kerem Karataş'ı tebrik ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 500 tam puan alan Kerem Uçarer ile Kerem Karataş'ı tebrik ederek,

çeşitli hediyeler takdim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kılınç, LGS'de tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan alan Adıyamanlı öğrencileri

makamında kabul etti.

Öğrenci velilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Kılınç, LGS sınavında

dereceye girerek şampiyon olan Özel Atak Okulu öğrencisi Kerem Uçarer ile Türkiye

Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Kerem Karataş'ı elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı.

Ziyarette konuşan Kılınç, "Çocuklarımız

bizim her şeyimiz, onların elde ettiği başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Bugün pırlanta gibi

iki çocuğumuzun başarısıyla göğsümüz kabardı. İnşallah yarın bu sayı daha da artar." ifadelerini kullandı.

Adıyaman birincileri Uçarer ve Karataş başarılarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kılınç, öğrencilere bisiklet, eşofman takımı ve kitap hediye ederek bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA