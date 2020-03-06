Adıyaman Barosu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

06.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:32

Adıyaman Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Adıyaman Barosu Kadın Hakları Komisyon Üyesi Gülden Gerger Kuzu, Adıyaman Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadının insan haklarının ihlal edilmesinin ortadan kaldırılması için gerekli eğitim, kültür, ekonomik ve yasal alanda çalışmalar yapılması taleplerini dile getirdikleri mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirtti.

Bugün yürüttükleri mücadelede çok daha fazla dayanışmaya ihtiyacının bulunduğunu ifade eden Kuzu, "Kadınlar olarak bizler başka bir dünyanın mümkün olabileceği çığlığını omuz omuza atmak durumundayız. Maalesef dünyada eşitsizlik, yoksulluk, şiddet ve savaşlar giderek artmaktadır. Bizler savaşı, yoksulluğu, eşitsizliği, şiddeti arttıran sistemi sorgulamadan ve değiştirmeden kadının insan haklarının ihlalinin ortadan kaldırılamayacağının bilinciyle, insanları yoksulluğa iten, eşitsizliğe, şiddete ve savaşa yol açan bu sömürü düzeninin değişmesi gerektiğinin bilincindeyiz." dedi.

Kuzu, ayrıca kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar alma süreçlerine etkin ve eşit biçimde katılmaları için eşit fırsatlar tanınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA