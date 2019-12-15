Adıyaman balkondan düşerek yaralandı
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Adıyaman balkondan düşerek yaralandı

Balkondan düşerek yaralandıAdıyaman'da, 4 katlı binanın 2'nci katın balkonundan düşen Yusuf Güler (39) yaralandı.

15.12.2019 20:37 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:38
Adıyaman balkondan düşerek yaralandı

Balkondan düşerek yaralandı

'da, 4 katlı binanın 2'nci katın balkonundan düşen Yusuf Güler (39) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mahallesinde meydana geldi. Yusuf Güler, evinin balkonundan dengesini kaybederek yere düştü. Güler, düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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: Adıyaman balkondan düşerek yaralandı
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