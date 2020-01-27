Adıyaman balkondan düşen elanur, yaralandı
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Adıyaman balkondan düşen elanur, yaralandı

Balkondan düşen Elanur, yaralandıAdıyaman'da, 15 yaşındaki Elanur Karakut, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, yaralandı.

27.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:03
Adıyaman balkondan düşen elanur, yaralandı

Balkondan düşen Elanur, yaralandı

'da, 15 yaşındaki Elanur Karakut, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, yaralandı.

Olay, saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Elanur Karakut, 3 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonuna çıktı. Ancak bir anda dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karakut, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Elanur Karakut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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: Adıyaman balkondan düşen elanur, yaralandı
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