ADIYAMAN Balkondan düşen 7 yaşındaki Yusuf yaralandı
Balkondan düşen 7 yaşındaki Yusuf yaralandıADIYAMAN'da, 3 katlı binanın 2'nci katındaki balkonda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen Yusuf Ortaç(7), yaralandı.
31.08.2020 15:44 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:49
Balkondan düşen 7 yaşındaki Yusuf yaralandı
ADIYAMAN'da, 3 katlı binanın 2'nci katındaki balkonda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen Yusuf Ortaç(7), yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki balkonda oynayan Yusuf Ortaç, iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü. Küçük çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ortaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA