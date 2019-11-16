Adıyaman bakan yardımcısı erdil 2016'dan bu yana 7 bin terörist etkisiz hale getirildi

16.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 16.11.2019 17:07

Bakan Yardımcısı Erdil 2016'dan bu yana 7 bin terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, 2016'dan bu yana terörle mücadele kapsamında 7 bin civarında teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, bakanlığın hayata geçirdiği İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) çalışmaları kapsamında Adıyaman'a geldi. Tayyip Sabri Erdil başkanlığındaki heyet, ilk olarak Vali Aykut Pekmez'i ziyaret etti. Adıyaman Valisi Pekmez'den kente ilişkin bilgi alan Erdil, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdil, Ekim ayı içerisinde 11'i üst düzey yönetici olmak üzere 133 PKKKCK terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirterek, şöyle konuştu

Türkiye terörle ilgili mücadelede önemli bir eşiğe gelmiştir. Bu eşikte artık terörle ilgili mücadelede, dağdaki terörü etkisiz kılma konusunda çok önemli bir mesafe kat edilmiştir. 2016'dan bu yana 7 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ekim ayı içerisinde 11'i üst düzey yönetici olmak üzere 133 PKKKCK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Kıran operasyonlarıyla dağlarda teröristlerin barınmasına imkan vermeyeceğimizi, çalışmayı da sürdürüyoruz. Her yıl bir kış üstlenmesine terör örgütü malum PKK giriyor. Bu yıl bu üstlenmeye meydan vermeyeceğiz. Topyekun tamamen yok olana kadar terör örgütünün kararlı bir şekilde üzerine gidilecektir.

'TRAFİK YÖNÜNDE ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK'

Trafik yönünde yapılan istatistiklerde 3 yıl itibariyle yüksek oranda iyileşme olduğunu aktaran Erdil, Bu çalışmaların yanında İçişleri Bakanlığı olarak trafik yönünde çalışmalarımızı yaptık. Ortaya çıkan rakamlar iyi bir noktada, son 3 yıl itibariyle baktığımızda çok yüksek bir oranda iyileşmeler var. Trafik kazalarında, yaralamalı trafik kazalarında istatistikler çok iyi bir şekilde iyileşiyor. Uyuşturucuyla mücadelede çok yüksek bir operasyon kabiliyetiyle sahada operasyonlar sürdürülüyor ve uyuşturucu lojistiğine, uyuşturucunun arzını İçişleri Bakanlığı olarak diğer kurumlarla büyük ölçüde kontrol altına aldık. Avrupa'nın tek başına topladığı uyuşturucu malzemesini Türkiye yılda iki katını tek başına topluyor. 2019 yılı içerisinde 120 bin operasyon yapıldı, yaklaşık 20 bine yakın uyuşturucu ticareti veya uyuşturucu baronluğu yapan unsurları şu anda tutuklayıp etkisiz hale getirdik. Çok şükür Türkiye ortalamaların üstünde Adıyaman'da bir iyileşme var şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA