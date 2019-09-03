Adıyaman, badem zirvesine hazırlanıyor

03.09.2019 15:52

Son yıllarda Adıyaman'da giderek yaygınlaşan ve Adıyaman tarımında yakın geleceğin en popüler ürünlerinden biri olmaya aday olan bademin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini anlatmak amacıyla Adıyaman'da Badem Zirvesi düzenlenecek.



İpekyolu Kalkınma Ajansının Koordinesinde Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım Kredi Birlik A.Ş.'nin desteklediği Adıyaman Badem Zirvesine konuşmacı olarak ünlü Dr. Ender Saraç katılacak.



5 Eylül Perşembe günü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Konferans Salonunda sabah saat 09: 00 başlayacak olan zirvede ünlü Dr. Ender Saraç, bademin sağlıklı yaşam ve insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili bilgi ve tecrübelerini vatandaşlarla paylaşacak.



Gerçekleşecek zirvede ayrıca, badem üretimi değer zincirinde yer alan paydaşlardan üreticiler, sanayiciler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve tüccarlar Adıyaman Bölgesel Badem Zirvesi'nde bir araya gelecek. Zirve kapsamında seminerler, panel oturumlar gerçekleşecek ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanacak Badem Hedef Pazar Analizi'nin lansmanı yapılacaktır.



Badem üretiminde Türkiye'nin yeri, badem üretiminde teknoloji ve inovasyon başlıklarıyla iki farklı panel oturum düzenlenecek, örnek badem bahçelerine yönelik inceleme gezisi ve hasat etkinliğinin ardından Kahta OSB'de faaliyet gösteren Tarım Kredi Birlik A.Ş.'ye ait badem işleme tesisinde sezonun ilk bademi kırılarak etkinlik tamamlanacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA