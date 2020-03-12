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ADIYAMAN Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede

Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyedeADIYAMAN'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babasını tabancayla ateş ederek, öldüren Dilan B. (19) ve birlikte gözaltına alındığı annesi Canan B. (38), adliyeye sevk edildi.

12.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:23
ADIYAMAN Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede

Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede

ADIYAMAN'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babasını tabancayla ateş ederek, öldüren Dilan B. (19) ve birlikte gözaltına alındığı annesi Canan B. (38), adliyeye sevk edildi. Kızı tarafından öldürülen Yusuf B. (44) ise toprağa verildi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde dün gece yarısı meydana gelen olayda, sağlık meslek lisesi mezunu Dilan B., annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası Yusuf B. ile tartıştı. Tartışma sırasında Dilan B., evde bulunan, babasına ait ruhsatsız tabancayı alıp, Yusuf B.'ye art arda ateş etti. Göğsüne 4, başına 1 kurşun isabet eden Yusuf B., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Dilan B. ve annesi Canan B. ile genç kızın erkek arkadaşı Emrah D.'yi gözaltına aldı. Polis merkezinde sorguya alınan şüphelilerden Emrah D.'nin, Dilan B. tarafından cinayetin ardından eve çağrıldığı ortaya çıktı. Emrah D., olayla bağlantısı olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Dilan B. ise polisteki ifadesinde, babası Yusuf B.'yi annesine şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söyledi. Tabanca balistik incelemeye alınırken, Dilan B. ve annesi Canan B., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan kızı tarafından öldürülen Yusuf B., Karapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ADIYAMAN Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede

Kaynak: DHA

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ADIYAMAN Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede

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