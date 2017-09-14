Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Bal Fiyatlarını Açıkladı

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Öztürk, Adıyaman'da üretilen bal fiyatları ile açıklamada bulundu.



Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Öztürk ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri yaptıkları basın açıklamasında, Adıyaman'da ki bal üretimiyle ilgili bilgiler paylaştı. Adıyaman'da bin 100 kişinin aktif arıcılık yaptığını ve 65 binin üzerinde arı kovanının olduğu belirtildi.



Adıyaman'da 123 kişinin organik arıcılık yaptığına dikkat çeken Başkan Mehmet Öztürk, organik arıcı sayısını her yıl arttığına işaret etti.



Mehmet Öztürk, "Bu yıl son 3-5 yılın en verimli yılını yaşamaktayız. Adıyaman'da üretilen bal, anzer balı kalitesinin üstünde olduğunu iddia ediyorum. Adıyaman balı Türkiye'nin en kaliteli balıdır. Geven kekik balıdır. Bal gibi bal yedirmeye hazırız. Adıyaman'ın altın geven balı altında markalaştırdık. Yakında marketlerde bulabilirler. Piyasaya 10-15 TL'lik ballara halkımız itibar etmesin. Koloni başına ortalama 15 kilo bal aldık. Gecen yıl yaklaşık 100 bin ton bal aldık. 2017 yılında süzme bal 50 TL, petek bal 60 TL, karakovan bal 100 TL'dir. 2017 yılında organik süzme bal 75 TL, organik petek bal 100 TL, karakovan organik bal 150 TL'den satılacaktır" dedi. - ADIYAMAN