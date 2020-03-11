ADIYAMAN Annesinin öldürdüğü bebeğin cesedine ulaşılamadı Annesinin öldürdüğü bebeğin cesedine ulaşılamadıADIYAMAN'da, annesi tarafından 1 günlükken öldürülen bebeğin cesedine ulaşılamadı.

Annesinin öldürdüğü bebeğin cesedine ulaşılamadı

ADIYAMAN'da, annesi tarafından 1 günlükken öldürülen bebeğin cesedine ulaşılamadı. Olayla bağlantısı olduğu öne sürülen 1'i bebeğin babası, 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bahçecik Mahallesi'nde oturan, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi F.U., iddiaya göre ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı ve geçen pazar günü sancıları tutunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.U., burada kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen F.U., bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan bebek, yaşamını yitirdi. F.U., bebeği poşete koyup, çöpe attı.

Pazartesi günü F.U., topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağrıldı. F.U. hastaneye gitmeyince, polise haber verildi. F.U.'nun evine giden polis, bebeğin olmadığını gördü. Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürülen F.U. ifadesinde, ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğinin ağzını bezle kapatarak öldürüp, çöpe attığını itiraf etti.

POLİS BEBEKTEN İZ BULAMADI

F.U.'nun ifadesi üzerine ekipler tarafından Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan çöplükte arama yapıldı. Yapılan aramada bebeğe ait ceset veya kalıntıya rastlanmadığı bildirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla bağlantısı olduğu öne sürülen biri bebeğin babası 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. F.U.'nun ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgulamasının sürdüğü belirtildi.

Bu arada savcılık tarafından dosyaya gizlilik kararı verildi.

Kaynak: DHA