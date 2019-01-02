Adıyaman Anaokulu Öğrencileri Geri Dönüşü Defile ile Anlattı

Anakolu öğrencileri geri dönüşü defile ile anlattı

Adıyaman Sevgi Anaokulu öğrencileri evde atık malzemelerden yaptıkları elbiseler ile defile düzenlendi.

Sevgi Anaokulu'nda okuyan minik öğrenciler velileriyle birlikte evde bulunan atık kağıt, çöp poşeti gibi atıklardan yaptıkları kostümler defile yaptılar. Okulda düzenlenen programa okul yöneticileri ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Öğrenciler geri dönüşümle yaptıkları kostümleri müzik eşliğinde ailelerine sergilediler.

Farkındalık yaratmak için artıklardan oluşturdukları kostümler ile defile yaptıklarını söyleyen Okulu Müdürü Cemal Önder,

Okulumuzda EKO okullar programı okulumuzda uygulamaya çalışıyoruz. Eko okullar, çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleyen program. Öğrencilerimizin bilinçlenmesini sağlayan bir program. Bu yönde de geri dönüşüme dikkat çekmek çocuklarımıza bunu anlatmak çocuklarımıza bu anlamda bilgi vermek ve geri dönüşümün ne kadar değerli olduğunu anlatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Ebeveynler evde atık materyallerden kıyafet hazırladı. Emek veren arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu konuda eksiğimizin olduğunu düşünüyoruz. Maalesef artık kaynaklar tükeniyor bunun farkına varmak zorundayız geri dönüşümün çok değerli olduğunu zamanla anlayacağız. Buna dikkat çekmek için 7 yaş çok önemli diyoruz ve bu yaşta geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz dedi.

Kaynak: DHA