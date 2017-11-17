Adıyaman Anadolu Lisesi Türkiye Birinciliğine İlk Adımı Attı

Adıyaman Anadolu Lisesi, Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Yarışmasında 2016-2017 eğitim yılında gerçekleştirdiği ve hayata geçirdiği e-pansiyon uygulamasıyla bölge birinciliğini elde etti.



Bugüne kadar yaptığı diğer çalışma ve projelerle dikkatleri üzerine çeken ve prestij okul sloganı ile Adıyaman'a, katma değer kazandıran Adıyaman Anadolu Lisesinin proje ekibi, ödülünü Gaziantep'te düzenlenen törenle aldı. Törene bakanlık temsilcilerinin yanı sıra, bölgedeki il ve ilçe müdürleri ile birlikte ödül almaya hak kazanan, aralarında Adıyaman Halide Edip Anaokulunun da bulunduğu proje sahipleri katıldı.



Konu ile değerlendirmelerde bulunan Okul Müdürü Abdulkerim Işık, yaptıkları proje ile velilere gözünüz arkada kalmasın dediklerini, öğrencisini pansiyona yerleştiren veliye öğrencisini takip etme imkanı tanıyarak mesafeleri ortadan kaldırdıklarını söyledi.



Aynı proje ile istastikler elde ederek israfın önüne geçtiklerini, belletici öğretmenlerin yoklama almalarını kolaylaştırdıklarını ifade eden Müdür Işık, "Söz konusu projeyi geçen yıldan beri yürütüyoruz. Hazırladığımız, tamamıyla bize ait olan programın tüm pansiyonlarda ücretsiz kullanılmasını ve Milli Eğitim Bakanlığının bilişim sistemlerine entegre edilmesini hedefliyoruz.



Proje aşamasında yazılım, kodlama, proje geliştirme aşamasında üstün gayret sarf eden Bilgisayar Öğretmenleri Sadık Çetinkaya, Mustafa Göksu, Müdür Yardımcıları Habib Yıldırım ve Kadir Yaprak'a teşekkür ediyorum. Amacımız Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil ederek bütün zorluklara rağmen eğitim kalitesini arttırmaktır. İnşallah Adıyaman'a Türkiye birinciliği kazandıracağız" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN