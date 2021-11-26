Adıyaman Adliyesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haberler
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Adıyaman Adliyesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman Adliyesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adıyaman Adliyesinde alacak verecek meselesi yüzünden görülen bir dava sonrasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Adliyesinde alacak verecek meselesi yüzünden görülen bir dava sonrasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesinde alacak verecek meselesi nedeniyle görülen bir dava sonrasında davanın tarafları arasında adliye bahçesinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda 1 kişi darp neticesi bir kişi ise bacağından bıçaklanarak yaralandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 2 şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürürken olayda yaralanan 2 kişi ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman Adliyesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adıyaman Adliyesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adıyaman Adliyesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adıyaman Adliyesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

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