ADIYAMAN Adıyamanlılar kısıtlamaya uyuyor Adıyamanlılar kısıtlamaya uyuyorTÜRKİYE genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Adıyaman'da sokaklar boş kaldı.

Adıyamanlılar kısıtlamaya uyuyor

TÜRKİYE genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Adıyaman'da sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, gece yarısından sonra uygulamaya konan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Adıyaman ve ilçelerinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Evlerine yakın olan fırın ve marketlerden alışveriş yapanlarla kısıtlamadan muaf olan kişiler dışında kimse dışarı çıkmadı.

Kaynak: DHA