Adıyaman Adıyaman'da Minibüsler Denetlendi

Adıyaman'da minibüsler denetlendi

ADIYAMAN Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, şehir içi yolcu taşıyan minibüsler ile halk otobüslerini denetledi.

Atatürk Bulvarı ve Demokrasi Parkı önünde denetim noktaları oluşturan polis ekipleri, şehir içi yolcu taşımacılığı minibüsler ve halk otobülerine yönelik denetim yapıldı. Araçların mevcut yönetmelik esaslarına uygunluğu ve gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edilirken sürücüler uygulamadan memnun olduklarını söylediler. Ekipler denetimlerde eksiklikler bulunan araç sürücülerine uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA