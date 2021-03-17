ADIYAMAN Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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ADIYAMAN Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

17.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:53

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandıADIYAMAN'da, meydana gelen kazada yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

ADIYAMAN'da, meydana gelen kazada yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Hacı Gündüz (60) yönetimindeki 34 BS 1870 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gündüz, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Gündüz'ün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
ADIYAMAN Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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