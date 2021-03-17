ADIYAMAN Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

ADIYAMAN'da, meydana gelen kazada yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Hacı Gündüz (60) yönetimindeki 34 BS 1870 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gündüz, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Gündüz'ün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı