Adıyaman'a uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı - Haberler
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Adıyaman'a uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı

Adıyaman'a uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'ten Adıyaman'daki torbacılara uyuşturucu getiren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'ten Adıyaman'daki torbacılara uyuşturucu getiren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince H.D., isimli şahıs Adıyaman girişinde durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 47 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın, Gaziantep'ten aldığı uyuşturucu maddesini Adıyaman'daki torbacılara dağıtmak üzere getirdiği belirtildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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