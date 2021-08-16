Adıyaman'a, tıbbi atık sterilizasyon tesisi kuruluyor
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Adıyaman'a, tıbbi atık sterilizasyon tesisi kuruluyor

Adıyaman'a, tıbbi atık sterilizasyon tesisi kuruluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Belediyeler Birliği, daha önce çevre illere gönderilerek uygun şekilde berteraf edilmesi sağlanan il genelindeki sağlık hizmetlerinin üretimi sonucu oluşan tıbbi atıkların bundan sonra Adıyaman'da, berteraf edilmesi için tıbbi atık sterilizasyon tesisinin ihalesini gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyeler Birliği, daha önce çevre illere gönderilerek uygun şekilde berteraf edilmesi sağlanan il genelindeki sağlık hizmetlerinin üretimi sonucu oluşan tıbbi atıkların bundan sonra Adıyaman'da, berteraf edilmesi için tıbbi atık sterilizasyon tesisinin ihalesini gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili sorumlularla bir araya gelen Başkan Kılınç, proje ile ilgili "Çevre ve yaşam değerlerine saygınlığı farkındalığıyla, atık çöp miktarını azaltmaya yönelik, üretim aşamasında ortaya çıkan tüm atıkları çevreye kazandırıp ve ürün israfını önleyip, sürdürülebilir bir geri dönüşümün önemine odaklı, çevre koruma politikalarını desteklemekteyiz. İlimiz genelindeki sağlık hizmetlerinin karşılanması sonucu oluşan tıbbi atıkların, diğer atıklardan ayrı toplanıp ve uygun şekilde bertaraf işlemi yaklaşık 12 yıldır çevre illerde bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesislerine nakledilmek suretiyle bertaraf işlemi gerçekleştirilmektedir. Sağlık alanındaki önemli ilerlemeler, nüfus ve sağlık tesislerinin sayısı ile büyüklüğünün artması, bakım hizmet kalitesinin yükselmesi, tek kullanımlık tıbbi ürünlerin çoğalması, tıbbi atık üretim oranlarında bir artışa neden olmuştur. Sağlık çalışanları, hastalar ve halkın sağlığının korunması açısından tıbbi atıklar, atık döngüsü içinde üretildikleri andan son uzaklaştırma aşamasına kadar doğa ve çevremizin korunması, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevre duyarlılığı konusunda hassasiyetle sürecin sistemli bir yaklaşımla yönetmek üzere bir tesis yapıyoruz. Adıyaman Belediyeler Birliği Başkanlığı olarak, birliğimize tahsisli ilimiz merkez Kayaönü mevkiinde bulunan arazinin 3 bin metrekarelik alan üzerine tıbbi atık sterilizasyon tesisi kurularak toplama ve işletme işi 24 Haziran 2021 yapılan ihale sonrasında özel bir firmaya kalmıştır. Sterilizasyon tesisinin yapım ve işletim ihalesi, kurum öz kaynakları kullanılmadan, gelir getirici ihale modeli ile gerçekleştirildi. İhale şartnamesi hükümleri gereği, yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanıp halkımızın hizmetine kazandırılacaktır. Bu tıbbi atık sterilizasyon tesisi kurulumunun gerçekleşmesine müteakip tıbbi atıkların, halk sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde lisanslı araçlarla toplama, taşıma sistemi oluşturularak tıbbi atık sterilizasyon tesisinde sterilizasyon işlemine tabi tutularak akabinde mevzuata uygun bir şekilde bertarafı gerçekleştirilecektir. İlimize hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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