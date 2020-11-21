Adıyaman'a Tarım Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor
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Adıyaman'a Tarım Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor

21.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:48
Adıyaman'a Tarım Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor

Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Adıyaman'da Tarım Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor.

Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Adıyaman'da Tarım Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor.

Tarımsal üretim desenini her geçen artıran kentti Adıyaman Valiliği tarafından yürütülen ve İpekyolu Kalkınma Ajansının desteklediği Tarım Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Projesi'nin tanıtım ve değerlendirme toplantısı Valilik konferans salonunda yapıldı.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, STK Başkanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Adıyaman'da tarım sektöründe istihdamın nicelik ve nitelik olarak yükselmesi ve üreticilerin birim alandan elde ettikleri katma değerin arzu edilen seviyelere yükselmesine katkı sağlamak amacıyla kurulacak olan Tarım Mükemmeliyet Merkezi için projenin müellifi olan Ziraat Mühendisi Ayhan Alpaydın'ın hazırladığı fizibilite raporu katılımcılara slayt eşliğinde sunuldu.

Yaklaşık 10 kişilik bir ekiple 3 aylık bir saha çalışmasının ürünü olan proje kapsamında Adıyaman'a model bahçe, fide ve fidan üretim serası, soğuk hava deposu, badem işleme tesisi, meyve ve sebze kurutma tesisi ile araştırma laboratuvarı kurulması planlanmaktadır.

Tarım Mükemmeliyet Merkezi'nin kurulum süreçleriyle ilgili yol haritası, kurulum maliyetleri, işletme giderleri ve kira gelirlerinin katılımcılar ile paylaşıldığı toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, "Adıyaman'ın ekonomisinin büyük bir bölümümü tarıma dayanmaktadır. Sanayisi de tarıma dayalıdır. Adıyaman'da tarım sektöründe üretimi ve verimliliği artırmak, istihdamın nicelik ve nitelik olarak yükselmesi ve üreticilerin birim alandan elde ettikleri katma değerin arzu edilen seviyelere yükseltilmesi için bu projeyi çok önemsiyorum. Bu proje kapsamında Adıyaman'a model bahçe, fide ve fidan üretim serası, soğuk hava deposu, badem işleme tesisi, meyve ve sebze kurutma tesisi ile araştırma laboratuvarı kurulması planlanmaktadır. Bugün siz değerli katılımcılarla bu projeyi görüşmek ve fikirlerinizi almak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza sunulacak olan fizibilite projesinin onaylanması halinde İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın güdümlü proje desteği ile hayata geçirilmesi planlanmaktadır" dedi.

Toplantı, kurulması planlanan Tarım Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi. - ADIYAMAN

Adıyaman'a Tarım Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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