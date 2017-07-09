Adıyaman'a Şehit Ateşi Düştü

Bitlis'in Hizan ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu Adıyamanlı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bitlis'in Tatvan - Hizan karayolunda içerisinde askerlerin bulunduğu araç, Hazro Deresi mevkiinden geçtiği sırada PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan mayın infilak ettirildi. Mayının infilak ettirilmesinin ardından teröristlerce araca ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi nüfusuna kayıtlı evli ve 2 çocuk babası Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce şehit oldu. Şehidin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Köseceli beldesinde toprağa verilecek.



(Cihan Kizir / İHA)