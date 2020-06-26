Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)ŞEHİT GÜL'ÜN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİPençe-Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi.
26.06.2020 22:34 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:47
Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)
ŞEHİT GÜL'ÜN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Pençe-Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi. Şehit Gül'ün yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA