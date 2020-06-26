Adıyaman'a şehit ateşi düştü TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün (29) acı haberi, Adıyaman'daki baba evine ulaştı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün (29) acı haberi, Adıyaman'daki baba evine ulaştı.

Tekirdağ'da görevli iken Pençe-Kaplan Harekatı'na katılmak üzere Irak'ın kuzeyine giden Piyade Teğmen Yunus Gül, sabah saatlerinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Adıyaman'da babası Ali Gül ve annesi Rukiye Gül'e askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları şehidin evine akın etti. Şehit Yunus Gül'ün evli ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA