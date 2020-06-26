Adıyaman'a şehit ateşi düştü Adıyaman'a şehit ateşi düştü Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği hain saldırıda Adıyamanlı Piyade Teğmen Yunus Gül, şehit düştü.

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

ADIYAMAN - Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği hain saldırıda Adıyamanlı Piyade Teğmen Yunus Gül, şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kaplan operasyonunda Adıyamanlı Piyade Teğmen Yunus Gül (29), PKK'lı teröristler tarafından yapılan hain saldırıda şehit oldu. Gül'ün Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 932 Sokak içerisinde ikamet eden ailesine acı haber, Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkanlar tarafından verildi. Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül'ün evli ve 2 aylık bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehidin baba ocağına Türk Bayrakları asıldı.

Kaynak: İHA