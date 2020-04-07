Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü
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Adıyaman, PTT

Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü

Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü Korana tedbirlerine uymayan 275 kişiye idari para cezası kesildi İl dışından gelen 4 bin 814 kişinin izolasyon süreci takip ediliyor Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, korona virüs tedbirleri kapsamında bu güne kadar Adıyaman'a...

07.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:18
Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü

Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü

Korana tedbirlerine uymayan 275 kişiye idari para cezası kesildi

İl dışından gelen 4 bin 814 kişinin izolasyon süreci takip ediliyor

ADIYAMAN - Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, korona virüs tedbirleri kapsamında bu güne kadar Adıyaman'a giren 102 bin 158 araçta 215 bin 233 kişinin ateşinin ölçüldüğünü ve alınan tedbirlere uymayan 275 vatandaşa idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, korona virüsünün ülkemizde çıkmasının ardından Adıyaman'da alınan tedbirler ve uygulamalar ile ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman'da korona virüs tedbirlerinin her türlüsünü hayata geçirdiklerini dile getiren Vali Aykut Pekmez, "Korona virüsle ilgili bir tür tedbir hayata geçirildi. Bunlardan birisi 65 üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesiydi. Bu vatandaşların mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Gurubu kuruldu. Oluşturulan gruplarımız 650 vatandaşın maaşını evine götürdü. Evden çıkamayan yaşlı ve kronik hastalığı bulunan 4 bin 120 talebini yerine getirdi" dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek kapsamında dağıtılan 1000 TL'yi almak isteyen vatandaşların PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaması için bu yardımların evlerinde dağıtıldığını kaydeden Vali Pekmez, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında ilimizde nakdi yardım yapılan vatandaşların PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaması için paraları evlerine götürüldü. Bugüne kadar 11 bin 834 vatandaşın nakdi yardımı evlerinde teslim edildi" diye konuştu.

İl dışından gelenlerin izolasyon sürecinin yakından takip edildiğini söyleyen Pekmez, "İl dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün boyunca kendi evlerinde izolasyonlarını sağlamaları çok önemlidir. İl dışından gelen toplam 4 bin 814 vatandaşımızdan 2 bin 851 kişinin izolasyonu tamamlanırken, evde izolasyonu devam eden bin 963 vatandaşımızın izolasyonu sağlayıp sağlamadıkları sağlık ve güvenlik güçleri tarafından takip edilmektedir. Hem büyük şehirlere hem de toplu taşıma seyahatlerine kısıtlama getirildi. Kısıtlamalar kapsamında 810 kişiye seyahat izin belgesi verildi.

İlimizin çeşitli noktalarında uygulamalar oluşturularak, gelen araçlardaki sürücü ve yolcuların ağlık kontrolleri yapılıyor. Bu güne kadar 102 bin 158 araç içerisinde 215 bin 233 vatandaş kontrol edildi. Ancak alınan tedbirlere uymayan, 275 vatandaşımıza idari para cezası uygulandı.

Tüm vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Alınan tedbirlere uyalım. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Bir kişinin tedbirlere uymaması yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye atabilir. Bu tedbirlere ne kadar uyarsak, ne kadar sabır gösterirsek bu süreci o kadar kısa zamanda Adıyaman olarak, ülke olarak atlatabiliriz. Tüm vatandaşlarımızdan alınan tedbirlere uymalarını, evlerinde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü

Kaynak: İHA

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Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü
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