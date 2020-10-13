Adıyaman'a getirilmek istenen uyuşturucu ele geçirildi
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Adıyaman'a getirilmek istenen uyuşturucu ele geçirildi

13.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:37
Adıyaman'a getirilmek istenen uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu getirdiği iddia edilen şahsı yakaladı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu getirdiği iddia edilen şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar neticesinde Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, sabaha karşı Adıyaman- Gaziantep karayolunda uygulama yaptı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda Gaziantep'ten gelen bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken C.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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