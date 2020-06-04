Adıyaman'a 70 gün aradan sonra ilk uçuş
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Adıyaman'a 70 gün aradan sonra ilk uçuş

Adıyaman'a 70 gün aradan sonra ilk uçuş Normalleşme adımları kapsamında Adıyaman Havalimanına 70 gün aradan sonra ilk uçuş yapıldı.

04.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:06

Adıyaman'a 70 gün aradan sonra ilk uçuş

ADIYAMAN - Normalleşme adımları kapsamında Adıyaman Havalimanına 70 gün aradan sonra ilk uçuş yapıldı.

Korona Virüsü salgını sonrasında yaklaşık 70 gündür yapılmayan uçak seferleri bugün itibariyle yeniden başladı. İstanbul'dan Adıyaman Havalimanına ilk uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Yollarına ait yolcu uçağına havalimanına ait itfaiye araçları tarafından su püskürtüldü. Sevinçle karşılanan yolcu uçağı, getirdiği yolcuları bıraktıktan sonra Adıyaman'dan yolcu alarak İstanbul'a doğru havalandı. Her gün İstanbul ve Adıyaman'a, tek seferlik gidiş- gelişin yapılacağı Adıyaman Havalimanında Salı ve Cuma günlerinde ise Ankara- Adıyaman, Adıyaman- Ankara seferleri de yapılacak. Adıyaman Havalimanına gelen yolcuların ateş kontrolleri havalimanı girişinde yapılıyor. Sosyal mesafenin dikkat edildiği havalimanında aynı zamanda maskesiz olan yolcuların ise maske takmaları, takmamaları halinde ise havalimanı girişlerine izin verilmiyor.

Havalimanında işlemleri tamamlanan yolcular uçaklara alındıkları esnada kendilerine uçak görevlileri tarafından hijyen setleri takdim ediliyor. Uçaklara maskeli şekilde alınan yolcular, yolculuk süreleri bitene kadar maskelerini hiçbir şekilde çıkartmamaları konusunda uyarılarda da bulunuluyor.

Adıyaman'a 70 gün aradan sonra ilk uçuş

Kaynak: İHA

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