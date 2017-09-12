Adıyaman'a 5 Yeni Ambulans

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) SAĞLIK Bakanlığı tarafından Adıyaman'a gönderilen 5 yeni ambulans düzenlenen törenle hizmete başladı.



Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen ambulans teslim törenine; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Ak Parti milletvekili Salih Fırat, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, 112 Acil Servis Başhekimi Osman Küçükkelepçe ve sağlık çalışanları katıldı. 5 ambulansın Sağlık Bakanlığı tarafından kente gönderildiğini ifade eden Vali Kalkancı, "Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize 5 yeni ambulans tahsis edilmiş bulunuyor. Böylelikle 47 ambulans sayımız 52'ye çıkmış olacak. 15 yıl önce 3 olan ambulans sayımız 47'den 52'ye çıkması yüzde 18-18 arttığı anlamına gelir" dedi.



Konuşmaların ardından yeni ambulansların anahtarları protokol üyeleri tarafından sağlık personellerine teslim edildi.