Sağlık Bakanlığınca Adıyaman'a gönderilen 4

tam donanımlı ambulans, İl Sağlık Müdürlüğünce

teslim alındı.



Ambulanslar, Kahta, Sincik, Gölbaşı ve

Tut 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna tahsis edilerek hizmete alındı.



Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili Halil İbrahim Fırat, İl Başkanı Mehmet

Dağtekin, Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç ve İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ile Valilik önünde düzenlenen törende ambulansları inceleyerek,

anahtarlarını şoförlere teslim etti.



Ahmet Aydın, Adıyaman'da sağlık alanında değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi.

Sağlık

Bakanlığı tarafından Adıyaman'a gönderilen 4 tam donanımlı ambulansı İl Sağlık

Müdürlüğüne teslim ettiklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Türkiye, artık geçmişte yaşadığı sağlık skandallarını

yaşamıyor. Sağlık alanında Türkiye 2023'e hazırlanırken Adıyaman şimdiden 2023'e hazır hale

gelmiş durumdadır. Bugün

ambulans sayımız 49'a çıkmıştır. İnşallah bu yıl içerisinde 5 tane ambulansı daha hizmete

alarak bu sayı 54'e çıkacaktır. Her alanda yatırımlarımız devam etmektedir."

Vali Aykut Pekmez ise

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a 4 yeni ambulans tahsis edildiğini belirtti. 45 olan ambulans sayısının bugün 49'a çıktığını dile getiren Pekmez, "Ülkemizin nereye geldiğinin bir göstergesidir. 15 yıl içerisinde yapılan yatırımlarla sağlık

sektöründe fiziksel anlamda hastanelerimiz baştan sona yenilendi. Teknolojik anlamda

hastanelerimiz şu anda dünya standartlarının üstündedir." dedi.

Kaynak: AA