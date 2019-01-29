Adıyaman'a 4 Yeni Ambulans
Sağlık Bakanlığınca Adıyaman'a gönderilen 4 tam donanımlı ambulans, İl Sağlık Müdürlüğünce teslim alındı.
Sağlık Bakanlığınca Adıyaman'a gönderilen 4
tam donanımlı ambulans, İl Sağlık Müdürlüğünce
teslim alındı.
Ambulanslar, Kahta, Sincik, Gölbaşı ve
Tut 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna tahsis edilerek hizmete alındı.
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili Halil İbrahim Fırat, İl Başkanı Mehmet
Dağtekin, Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç ve İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ile Valilik önünde düzenlenen törende ambulansları inceleyerek,
anahtarlarını şoförlere teslim etti.
Ahmet Aydın, Adıyaman'da sağlık alanında değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi.
Sağlık
Bakanlığı tarafından Adıyaman'a gönderilen 4 tam donanımlı ambulansı İl Sağlık
Müdürlüğüne teslim ettiklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:
"Türkiye, artık geçmişte yaşadığı sağlık skandallarını
yaşamıyor. Sağlık alanında Türkiye 2023'e hazırlanırken Adıyaman şimdiden 2023'e hazır hale
gelmiş durumdadır. Bugün
ambulans sayımız 49'a çıkmıştır. İnşallah bu yıl içerisinde 5 tane ambulansı daha hizmete
alarak bu sayı 54'e çıkacaktır. Her alanda yatırımlarımız devam etmektedir."
Vali Aykut Pekmez ise
Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a 4 yeni ambulans tahsis edildiğini belirtti. 45 olan ambulans sayısının bugün 49'a çıktığını dile getiren Pekmez, "Ülkemizin nereye geldiğinin bir göstergesidir. 15 yıl içerisinde yapılan yatırımlarla sağlık
sektöründe fiziksel anlamda hastanelerimiz baştan sona yenilendi. Teknolojik anlamda
hastanelerimiz şu anda dünya standartlarının üstündedir." dedi.