Adıyaman 7 İlde Fetö Operasyonu 11 Gözaltı

7 ilde FETÖ operasyonu 11 gözaltı

Adıyaman merkezli 7 ilde, FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında,polis haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Adıyaman, Şanlıurfa, Nevşehir, Gaziantep, Bursa, Elazığ ve Bolu'da daha önceden belirlenen 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında KHK ile farklı kamu kuruluşlarından ihraç edilenlerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şşüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirilerek, emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA