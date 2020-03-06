Adıyaman 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari, yakalandı
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Adıyaman 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari, yakalandı

6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari, yakalandıADIYAMAN'da, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş., polis tarafından yakalandı.

06.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:38
Adıyaman 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari, yakalandı

6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari, yakalandı

ADIYAMAN'da, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş., tarafından yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro ekipleri, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.'yi kent merkezinde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Gölbaşı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Adıyaman 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari, yakalandı
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