Adıyaman 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari, yakalandı
6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari, yakalandıADIYAMAN'da, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş., polis tarafından yakalandı.
6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari, yakalandı
ADIYAMAN'da, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş., polis tarafından yakalandı.
Aranan Şahıslar Büro ekipleri, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.'yi kent merkezinde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Gölbaşı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: DHA