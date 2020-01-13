Adıyaman 50 uyuşturucu hapla yakalandılar
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Adıyaman 50 uyuşturucu hapla yakalandılar

50 uyuşturucu hapla yakalandılarADIYAMAN'da, üzerlerinde uyuşturucu hap bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

13.01.2020 19:55 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:57
Adıyaman 50 uyuşturucu hapla yakalandılar

50 uyuşturucu hapla yakalandılar

ADIYAMAN'da, üzerlerinde uyuşturucu hap bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Mustafa G. ve Mikail G.'yi durdurdu. Üzerleri aranan ikilinin ceplerinde, toplam 50 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adıyaman 50 uyuşturucu hapla yakalandılar
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