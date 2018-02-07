Adıyaman 4 Yaşındaki Kızını Serum Hortumuyla Boğmuş

4 yaşındaki kızını serum hortumuyla boğmuş

Mardin'de eşinden boşanıp 1,5 ay önce tayin edildiği Adıyaman Adliyesi'nde memur olarak çalışan Zeynep A.'nın, hastanede gözlem altındayken ağlamasına öfkelendiği kızı 4 yaşındaki Zekiye S.'nin boğazını serum hortumuyla sıktığı ortaya çıktı. Hemşire ve doktorların müdahalesine rağmen minik Zekiye'nin beyin ölümü gerçekleşirken, 3 aylık hamile olduğu belirlenen Zeynep A. tutuklandı, sevgilisi Nihat Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mardin'de 3 yıl önce ismi öğrenilemeyen eşinden boşanan adliyede memur Zeynep A., tayin istemesiyle 1,5 ay önce Adıyaman'a atandı. Zeynep A., atandıktan sonra savcılığa başvurdu ve ev bulup, döşeyinceye kadar kızı Zekiye S. ile 2 yaşındaki oğlu İ.S.'nin yuvaya yerleştirilmesini talep etti. Talep üzerine çocuklar, geçen 15 Aralık'ta annelerinden alınıp yuvaya yerleştirildi. Zeynep A., Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda ev kiralayıp yerleştikten sonra yeniden savcılığa başvurup çocuklarını almak istedi. Savcılığın ikinci talebi de değerlendirmesiyle çocukları, 24 Ocak'ta anneleri Zeynep A.'ya geri verildi.

SERUM HORTUMUYLA BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ

Çocuklardan minik Zekiye, 3 Şubat'ta rahatsızlanıp yüksek ateş ve kusma şikayetlerle Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavisi süren minik Zekiye gözlem altındayken, iddiaya göre annesi Zeynep A., 4 Şubat'ta sürekli ağlamasına öfkelenip kızını serum hortumuyla boğmaya çalıştı. Zekiye'nin nefes almadığını fark eden Zeynep A., ardından hemşirelere haber verdi. Hemşire ve doktorların müdahalesine rağmen minik Zekiye'nin beyin ölümü gerçekleşti.

3 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Kızın boynundaki kızarıklıkları fark eden doktor ve hemşirelerin durumu polise bildirilmesiyle Zeynep A. ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen sevgilisi olduğu belirtilen Nihat Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 aylık hamile olduğu belirlenen Zeynep A. tutuklanırken, Nihat Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Minik Zekiye halen yoğun bakım ünitesinde tutulurken, erkek kardeşi İ.S. ise yeniden yuvaya yerleştirildi.