Adıyaman 1954 sporlu futbolcular 'Millilerden Asker Selamı' karesini seçti
Haberler » Güncel » Adıyaman 1954 sporlu futbolcular 'Millilerden Asker Selamı' karesini seçti - Haber

Adıyaman 1954 sporlu futbolcular 'Millilerden Asker Selamı' karesini seçti

Adıyaman 1954 spor futbolcuları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:10
Adıyaman 1954 sporlu futbolcular 'Millilerden Asker Selamı' karesini seçti

1954 futbolcuları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Adıyaman 1954 spor futbolcuları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, spor kategorisinde 'ın "Millilerden Asker Selamı" karesini seçti.

Futbolcular, Hasan Namlı'nın kategorisinde "Çocuklarımızı geri istiyoruz" karesini, yaşam kategorisinde de Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler