Adıyaman 15 Temmuz'da tek yürek oldu
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Adıyaman 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4. yıl dönümünde yüzlerce kişi hükumet meydanında toplandı.

Adıyaman 15 Temmuz'da tek yürek oldu
16.07.2020 00:01 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:08

Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4. yıl dönümünde yüzlerce kişi hükumet meydanında toplandı.

15 Temmuz hain darbe girişimini kahramanlık destanına dönüştüren milletimiz, 15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde yine meydanları boş bırakmadı. Hükumet meydanında toplanan binlerce vatandaşın yanı sıra, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Emniyet Müdürü İbrahim Koyuer, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri yer aldı.

Gecede konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, birlik ve beraberlik mesajları vererek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine halkın meydanlarda toplandığını, hiçbir gücün Türk milletinin karşısında duramayacağını vurguladı.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise konuşmasında, "15 Temmuz gecesi FETÖ'ya karşı kanlarıyla destan yazan bayrağımıza, ezanımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize kahramanlıklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz ihanet girişimi Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliğinin sevk ve idaresi ile hükumetimizin kararlı duruşu tarihi şan ve şereflerle dolu aziz milletimizin, demokrasimize ve hukukuna sahip çıkışı vatan perver güvenlik güçlerimizin şanlı direnişi sayesinde bertaraf edilmiştir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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