Adis Jahovic Yeniden Göztepe'de!
02.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:17
Göztepe, eski golcüsü Adis Jahovic'i yeniden kadrosuna kattı. İzmir ekibinin Süper Lig'e yükseldiği 2016/17 sezonunda Göztepe'ye katılan ve 1,5 sezon boyunca formasını giyen Adis Jahovic yuvaya geri döndü. Makedon oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Göztepe, eski golcüsü Adis Jahovic'i yeniden kadrosuna kattı. İzmir ekibinin Süper Lig'e yükseldiği 2016/17 sezonunda Göztepe'ye katılan ve 1,5 sezon boyunca formasını giyen Adis Jahovic yuvaya geri döndü. Makedon oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Kaynak: Dugout