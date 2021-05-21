Adını ürettiği meyveden alan mahallede çiftçiler dertli: Kiraz ağaçları çiçek açtı ama kiraz yok
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Adını ürettiği meyveden alan mahallede çiftçiler dertli: Kiraz ağaçları çiçek açtı ama kiraz yok

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Haberler | Yerel

Adını ürettiği meyveden alan mahallede çiftçiler dertli: Kiraz ağaçları çiçek açtı ama kiraz yok Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden olan ve adını da üretilen meyveden alan Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde çiftçiler, rekolte kaybından dolayı sıkıntı yaşıyor.

Adını ürettiği meyveden alan mahallede çiftçiler dertli: Kiraz ağaçları çiçek açtı ama kiraz yok

AYDIN - Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden olan ve adını da üretilen meyveden alan Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde çiftçiler, rekolte kaybından dolayı sıkıntı yaşıyor.

İç ve dış pazarda kiraz üretimi ile önemli yere sahip olan Kirazlı Mahallesi'nde mahalle halkının bir çoğu geçimini kiraz yetiştiriciliğinden kazanıyor. Mahallede 50 yıllık maziye sahip kiraz festivalleri de yerini sessizliğe bıraktı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılamayan kiraz festivalini bir de rekolte vurdu. Mahalledeki ağaçlar ürün vermeyince kiraz üreticileri ne yapacağını şaşırdı. Kirazlı Mahallesi'nde kiraz üreticisi 71 yaşındaki Cevdet Uluçay geçen seneye oranlar yüzde 90'ları bulan kayıplara ulaştığını belirtti. Bu sene içerisinde mahalle genelindeki kiraz ve erik ağaçlarında ürünün olmadığını ifade eden Uluçay, "Bu sene ağaçlarımızda kirazlarımız yok denecek kadar az. Sadece bir ağacımız o da bizim yiyeceğimiz kadar. Bir başka durum da bahçemizde bulunan koskoca ağaç bir tane kiraz vermiş. Bu şaşırılacak bir durum. 5-10 ağaç kadar anca eriğimiz var, yiyecek eriğimizi de pazardan satın alacağız. Ağaçlarımız kurumaya döndü. Bu da kötü giden hava şartları ve kuraklıktan dolayı oluyor. Mahalledeki herkes bahçelerinin benimle aynı olduğunu söylüyorlar" dedi.

Erik ve kirazdan domates biber üretimine dönebileceklerini ifade eden Ulucaçay, "Kiraz yok, erik yok o yok bu yok. Bunlar olmayınca pazarlara da gidemeyeceğiz, bir şey de yapamayacağız. Ne yapacağımızı şaşırdık. Böyle giderse durum vahim. Artık domates, bibere bakacağız artık" diye konuştu.

Adını ürettiği meyveden alan mahallede çiftçiler dertli: Kiraz ağaçları çiçek açtı ama kiraz yok
Adını ürettiği meyveden alan mahallede çiftçiler dertli: Kiraz ağaçları çiçek açtı ama kiraz yok
Adını ürettiği meyveden alan mahallede çiftçiler dertli: Kiraz ağaçları çiçek açtı ama kiraz yok
Adını ürettiği meyveden alan mahallede çiftçiler dertli: Kiraz ağaçları çiçek açtı ama kiraz yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser

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