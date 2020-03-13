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Adını taşıdığı okul, kabrini ziyaret etti

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın kabri, adını taşıyan okul tarafından şahadetinin 2. yılında ziyaret edildi.

13.03.2020 22:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:52
Adını taşıdığı okul, kabrini ziyaret etti

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın kabri, adını taşıyan okul tarafından şahadetinin 2. yılında ziyaret edildi.


Ordu Akkuş'un Tuzak Mahallesi'nde bulunan kabrini ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler Şehit Taner Kart'ı dualarla andı. Okul Müdürü İsa Dere tarafından Şehit Taner Kart'ın annesi Nurlu Kart ve babası İlhan Kart'a çiçek verildi.


Ziyarette konuşan Okul Müdürü İsa Dere, "Okulumuzdan 80 km uzaklıkta bulunan şehidimizi mezarı başında anmak için çalışma arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle uzak demeden ziyaret etme gereği duyduk. Vatanımız için kahramanca mücadele verip şehit düşen vatan evladını ziyaret edip öğrencilerimize vatan ve millet sevdasını aşılamak bizim en önemli görevlerimizdir" dedi.


Şehit babası İlhan Kart ise, "Çocuğumuzun adını taşıyan okul tarafından yapılan ziyaretten çok büyük mutluluk duyduk. Okul idarecileri ve öğretmenlerimiz tarafından bizlere gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Mezar başında yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar sonrası ziyaret tamamlandı. - ORDU

Kaynak: İHA

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