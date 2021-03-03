Adına kurulan müze Müslüm Gürses hayranlarına teselli oluyor

Tedavi gördüğü hastanede, 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses adına vefatından 7 ay gibi kısa bir süre sonra memleketi Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından "Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi" kuruldu.

Tedavi gördüğü hastanede, 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses adına vefatından 7 ay gibi kısa bir süre sonra memleketi Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından "Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi" kuruldu.

Müzede, tarzı ve kendine has yorumuyla milyonların gönlüne taht kuran ve hayranlarının "Müslüm Baba" diye andığı Müslüm Gürses'e ait çok sayıda eşya bulunuyor.

Sanatçının bal mumundan heykelinden çıkarttığı taş plaklara, sürekli taktığı güneş gözlüğünden elinden düşürmediği tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda giydiği kıyafet ve ayakkabılara kadar çok sayıda özel eşyası müzede sergileniyor.

Müzeyi Gürses'in seslendirdiği eserler eşliğinde gezme imkanı bulan ziyaretçiler, sanatçının 1969'daki çıkış parçası olan ve halen milyonlarca kez dinlenen "Sevda Yüklü Kervanlar" adlı eserle adeta anılarında yolculuğa çıkıyor.

Müzede hayranları, sanatçının "Hasret Rüzgarları" şarkısını dinlerken "Müslüm Baba"nın hayata erken veda edişinin hüznünü yaşıyor, "Adını Sen Koy" parçasıyla da teselli buluyor.

Müzeye sanatçının ülke genelindeki hayranlarının yanı sıra Avrupa'da yaşayan gurbetçiler de ilgi gösteriyor.

"Müslüm Baba, bizim için her şey demektir"

Müzenin kurulmasına katkı sağlayanlardan Hüseyin Burkankolu, Müslüm Gürses'in yerinin doldurulamayacağını söyledi.

"Müslüm Baba bizim için her şey demektir" diyen Burkankolu, şöyle devam etti: "29 yıla yakındır Müslüm Baba'nın hayranıyım, ömrümüzü adeta ona adamış bulunmaktayız. Müzenin kurulmasına da katkı sağladım, plaklar ve eserler verdim. Bu müzeye Müslüm Baba hayranlarını bekleriz. İl dışından da rahmetlinin hayranları çok soruyor, ilgileniyor. Yılın her döneminde hakiki Müslüm Gürses sevdalıları buraya çok geliyor. Ben Müslüm Gürses'e 29 yılımı verdim, Biz buraya geldiğimizde sanki Müslüm Baba'nın evindeymişiz gibi hissediyoruz, kasetlerine, kıyafetlerine, resimlerine bakıyoruz kendimizi buluyoruz. Büyük bir duygusal rahatlama oluyor, kendimize geliyoruz."

"Benim küçük Müslüm'üm de oğlum"

Müzeye 7 yaşındaki oğluyla gelen Hüseyin Elveren ise her yıl vefat yıl dönümünde sanatçıyı anmak için İstanbul'a gittiğini, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle gidemediği için de üzgün olduğunu dile getirdi.

Müzeyle teselli olduğunu anlatan Elveren, "Buraya gelip kasetlerini dinleyip elbiseleriyle teselli oluyoruz. Vefatından kısa süre sonra doğan oğluma Müslüm Baba'nın adını verdim. Benim küçük Müslüm'üm de oğlum. Saçları falan da onun gibi kıvırcık. Oğlumu da çevrem hep 'Müslüm Baba' diye çağırıyor. Bu da bana yetiyor." dedi.

Müze sorumlusu Zeynep Yılmaz ise 7 yıldır görev yaptığı müzede Türkiye'nin her yerinden yüzlerce Müslüm Gürses hayranıyla karşılaştığını söyledi.

Misafirlerin özellikle merhum sanatçının vefat yıl dönümünde arttığını anlatan Yılmaz, gurbetçilerin de bölge ziyaretlerinde müzeyi gezmeyi ihmal etmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Hürriyet