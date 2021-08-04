Adımını attı, asansör boşluğuna düştü
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Adımını attı, asansör boşluğuna düştü

Adımını attı, asansör boşluğuna düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde asansör boşluğuna düşen vatandaş, yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde asansör boşluğuna düşen vatandaş, yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. isimli vatandaş, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında asansöre binmek istedi. Adımını atan E.Ç. asansör boşluğuna düştü. Hafif şekilde yaralanan E.Ç., kendi imkanıyla asansör boşluğundan çıkarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.Ç., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı - KOCAELİ

Adımını attı, asansör boşluğuna düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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