Adım atamazken şimdi gezi hayali kuruyor

ANTALYA'da talasemi majör hastalığı nedeniyle kalp ve karaciğer yetmezliği gelişen web tasarımcısı Onur Yaşın'ın (40), 10 yıl önce takılan kalp pili değiştirilip kalp kapakları onarıldı.

ANTALYA'da talasemi majör hastalığı nedeniyle kalp ve karaciğer yetmezliği gelişen web tasarımcısı Onur Yaşın'ın (40), 10 yıl önce takılan kalp pili değiştirilip kalp kapakları onarıldı. Yaklaşık 3 ay yatarak tedavi gören, şimdi ise karaciğer nakline hazırlanan Yaşın, "Karaciğer naklini de olduktan sonra en büyük hayalim Karadeniz- Gürcistan gezisine gitmek" dedi.

Antalya'da yaşayan talasemi majör hastası Onur Yaşın'a, hastalığına bağlı olarak gelişen ritim problemi nedeniyle 2011 yılında kalp pili takıldı. Son 6 ayda sağlığı hızla kötüleşmeye başlayan Yaşın'a, başvurduğu hastanede orta seviyede kalp ve karaciğer yetmezliği tanısı kondu. Üç ay boyunca hastanede yatarak tedavi gören Yaşın, karaciğer nakli yapılması gerektiği söylenince özel bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde önce kalbindeki sorunların düzeltilmesi gerektiği belirlenen Yaşın, Kardiyoloji Bölümü'nden Doktor Öğretim Üyesi İsmail Ateş'e yönlendirildi. Dr. Ateş yaptığı tetkiklerde, hastanın 10 yıl önce kalbine takılan pilin kablosunun sağ kalp kapağını etkilemesi sonucu kaçak, sağ kalp büyümesi ve orta seviyede kalp yetmezliği geliştiğini belirledi. Yaşın'ın kalp kapaklarını mitraklip yöntemiyle onaran Dr. Ateş, daha sonra çıkarılan pilin yerine yenisini taktı.

Kalple ilgili sorunu giderilen Onur Yaşın, bu ayın sonunda gerçekleştirilecek ameliyatla da donör olan üniversite öğrencisi kardeşi sayesinde karaciğer nakli olacak. Kalp sağlığına kavuşan ve karaciğer naklini heyecanla bekleyen Yaşın'ın en büyük hayali ise sağlığına kavuştuktan sonra Karadeniz- Gürcistan gezisi yapmak.KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ GÖRÜRKEN SİROZ OLDUĞUNU DA ÖĞRENDİSon 6 aydır adım bile atamaz hale geldiğini anlatan Onur Yaşın, başvurduğu hastanede 3 ay yatarak tedavi gördüğünü, kalp ve karaciğer yetmezliği başladığını öğrenince büyük üzüntü yaşadığını anlattı. Karaciğer nakli olmak için özel hastaneye başvurduğunu söyleyen Yaşın, "Doktorlarım önce kalpteki sorunların giderilmesi için beni İsmail hocaya yönlendirdi. İsmail hoca önce kalp pilini değiştirdi, sonra da mitraklip yöntemiyle kasıktan girerek kalp kapaklarımı onardı. Operasyon öncesi hiç yürüyemiyordum. Şimdi ise çok çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum" dedi.'HAYALİM KARADENİZ GEZİSİ'Nisan ayı sonunda gerçekleştirilecek karaciğer nakli ameliyatını heyecanla beklediğini anlatan Yaşın, "Üniversite öğrencisi kardeşim Muhammed Furkan (22), karaciğer için donör oldu. Karaciğer naklini de olduktan sonra en büyük hayalim Karadeniz- Gürcistan gezisine gitmek. Yani artık yiyip, içip gezmek istiyorum" dedi.TÜRKİYE'DE LİTERATÜRDEKİ İLK HASTAHastanın kalple ilgili operasyonlarını gerçekleştiren Doktor Öğretim Üyesi İsmail Ateş, Onur Yaşın'ın Türkiye'de literatürdeki ilk hasta olduğunu söyledi. Dr. Ateş, "Yapmış olduğumuz pubmed sorgulamasına göre, talasemi majör hastası olup orta kalp yetmezliği, takılan pilin kablosuna bağlı sağ kapakta ciddi kaçak olan, ameliyatsız tedavi edilen ve karaciğer nakline hazırlanan ilk vaka olduğunu gördük" dedi. Hastanın tedavisiyle ilgili Dr. Ateş, şöyle konuştu:

"Hasta bize başvurduğunda, öncelikle 10 yıl önce başka bir hastanede takılan kalp pilinin çıkarılması gerekiyordu. Zorlu bir işlemdi. Kalp pilini çıkardıktan sonra, hasta ameliyata uygun olmadığı için kasıktan girerek mitraklip yöntemiyle her iki kapağını tamir ettik. Sonra yeni kalp pilini taktık. Bize gelmeden önce 3 ay başka bir hastanede yatan hastamızı yaptığımız operasyonlar sonunda artık evine gönderiyoruz. Organ nakli merkezimizde ile de görüştük. Nisan ayı sonunda da karaciğer nakli olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selma KUNAR